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«Бавария» прервала рекордную серию из побед в ЛЧ – в 16-м матче сыграла вничью с «Атлетико»
02 декабря, 01:23
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» и «Атлетико» сыграли вничью (1:1).
🔥 До этого «Бавария» выиграла в Лиге чемпионов 15 матчей подряд: 11 – в прошлом сезоне, 4 – в этом. Это рекорд.
🏆 «Бавария» – действующий победитель Лиги чемпионов.
🏁 «Бавария» набрала 13 очков, досрочно заняла первое место в группе А и в последнем туре сыграет против «Локомотива».
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