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#Бавария #Лига чемпионов #Футбол #Атлетико

«Бавария» прервала рекордную серию из побед в ЛЧ – в 16-м матче сыграла вничью с «Атлетико»

02 декабря, 01:23

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» и «Атлетико» сыграли вничью (1:1).

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фелиш 26
1:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 86

🔥 До этого «Бавария» выиграла в Лиге чемпионов 15 матчей подряд: 11 – в прошлом сезоне, 4 – в этом. Это рекорд.

🏆 «Бавария» – действующий победитель Лиги чемпионов.

🏁 «Бавария» набрала 13 очков, досрочно заняла первое место в группе А и в последнем туре сыграет против «Локомотива».

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