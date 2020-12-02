«Бавария» прервала рекордную серию из побед в ЛЧ – в 16-м матче сыграла вничью с «Атлетико»

🔥 До этого «Бавария» выиграла в Лиге чемпионов 15 матчей подряд: 11 – в прошлом сезоне, 4 – в этом. Это рекорд.

🏆 «Бавария» – действующий победитель Лиги чемпионов.

🏁 «Бавария» набрала 13 очков, досрочно заняла первое место в группе А и в последнем туре сыграет против «Локомотива».