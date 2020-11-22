Криштиану Роналду
Серия А
Футбол
Златан Ибрагимович
Ювентус
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#Криштиану Роналду #Футбол #Ювентус #Златан Ибрагимович #Серия А #Милан

Роналду и Ибрагимович провели по пять матчей в Серии А и забили 16 голов на двоих. Им вместе – 74 года

22 ноября, 12:16

В матче 8-го тура Серии А «Ювентус» победил «Кальяри» (2:0). Дубль сделал Криштиану Роналду.

Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 38
Роналду 42
2:0
Матч завершен
Кальяри
Кальяри

🗿 В этом сезоне Роналду провел в Серии А пять матчей и забил восемь голов. Столько же у нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

🗿 Оба лидируют в списке лучших бомбардиров Серии А-2020/21, дважды забили с пенальти и отдали одну голевую передачу.

🗿 Роналду – 35 лет, Ибрагимовичу – 39.

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