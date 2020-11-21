Ведран Чорлука
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#Ведран Чорлука #РПЛ #Футбол #Локомотив

Чорлука не удалялся в РПЛ больше пяти лет

21 ноября, 21:38

В матче против тульского «Арсенала» Ведран Чорлука удалился в конце первого тайма за две желтые карточки.

  • Последний раз Чорлука получал красную карточку в РПЛ 26 сентября 2015 года в матче против ЦСКА (1:1) – тоже за две желтые карточки. С того момента прошло 1883 дня (больше пяти лет).
  • Это третье удаление Чорлуки в РПЛ. В 2014 году он получил прямую красную карточку в матче с «Ростовом».
  • Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года.
Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 72
1:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
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