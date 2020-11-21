Ведран Чорлука
РПЛ
Футбол
Локомотив
Чорлука не удалялся в РПЛ больше пяти лет
21 ноября, 21:38
В матче против тульского «Арсенала» Ведран Чорлука удалился в конце первого тайма за две желтые карточки.
- Последний раз Чорлука получал красную карточку в РПЛ 26 сентября 2015 года в матче против ЦСКА (1:1) – тоже за две желтые карточки. С того момента прошло 1883 дня (больше пяти лет).
- Это третье удаление Чорлуки в РПЛ. В 2014 году он получил прямую красную карточку в матче с «Ростовом».
- Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года.
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