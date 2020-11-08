Дзюба забил седьмой гол в РПЛ и теперь делит с Нобоа лидерство в гонке бомбардиров

🟦 До матча с «Краснодаром» Дзюба забивал «Ротору», «Арсеналу», «Уралу» и «Уфе» (хет-трик).

🟦 Последний раз Дзюба забивал за «Зенит» в сентябре – «Уфе». После этого – шестиматчевая серия без голов.

🟦 Дзюба делит лидерство по голам в РПЛ с Кристианом Нобоа из «Сочи». По шесть голов – у девяти игроков.