Артем Дзюба
РПЛ
Футбол
Кристиан Нобоа
Зенит
Дзюба забил седьмой гол в РПЛ и теперь делит с Нобоа лидерство в гонке бомбардиров
08 ноября, 22:10
В матче с «Краснодаром» Артем Дзюба забил на 79-й минуте и не реализовал пенальти в первом тайме.
🟦 До матча с «Краснодаром» Дзюба забивал «Ротору», «Арсеналу», «Уралу» и «Уфе» (хет-трик).
🟦 Последний раз Дзюба забивал за «Зенит» в сентябре – «Уфе». После этого – шестиматчевая серия без голов.
🟦 Дзюба делит лидерство по голам в РПЛ с Кристианом Нобоа из «Сочи». По шесть голов – у девяти игроков.
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