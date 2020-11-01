🇷🇺 «Зенит» выпустил на матч с «Химками» только трех легионеров. Это минимум за сезон в РПЛ

Предыдущее минимальное количество легионеров в стартовом составе «Зенита» за сезон в РПЛ – 5. Так было в четырех матчах:

• в 6-м туре против «Локомотива»: Ракицкий, Сантос, Ловрен, Малком и Азмун.

• в 7-м туре против «Арсенала»: Барриос, Сантос, Ловрен, Малком и Азмун.

• в 8-м туре против «Урала»: Сантос, Ловрен, Барриос, Малком и Азмун.

• в 10-м туре против «Спартака»: Сантос, Ракицкий, Ловрен, Барриос и Малком.

«Зенит» победил «Химки» со счетом 2:0, а голы забили Мостовой и Ерохин (который забивает в четвертом матче РПЛ подряд). Из легионеров игру из-за травм и недомоганий пропустили Азмун, Вендел, Малком и Дриусси. Барриос, который сидел на скамейке запасных, на поле не появился.