🇷🇺 «Зенит» выпустил на матч с «Химками» только трех легионеров. Это минимум за сезон в РПЛ
В стартовом составе появились украинец Ярослав Ракицкий, бразилец Дуглас Сантос и хорват Деян Ловрен. На замену выходили только русские футболисты: Дмитрий Чистяков, Данила Прохин и Данил Круговой.
Предыдущее минимальное количество легионеров в стартовом составе «Зенита» за сезон в РПЛ – 5. Так было в четырех матчах:
• в 6-м туре против «Локомотива»: Ракицкий, Сантос, Ловрен, Малком и Азмун.
• в 7-м туре против «Арсенала»: Барриос, Сантос, Ловрен, Малком и Азмун.
• в 8-м туре против «Урала»: Сантос, Ловрен, Барриос, Малком и Азмун.
• в 10-м туре против «Спартака»: Сантос, Ракицкий, Ловрен, Барриос и Малком.
«Зенит» победил «Химки» со счетом 2:0, а голы забили Мостовой и Ерохин (который забивает в четвертом матче РПЛ подряд). Из легионеров игру из-за травм и недомоганий пропустили Азмун, Вендел, Малком и Дриусси. Барриос, который сидел на скамейке запасных, на поле не появился.
С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит на легионеров по формуле «8+17», по которому в заявке команды может быть не больше 8 иностранных футболистов. Все они могут одновременно выходить на поле. Например, так было в матче 2-го тура РПЛ, когда против «Ростова» «Зенит» выпустил восемь легионеров.