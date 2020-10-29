Средний возраст шести авторов голов в ворота «Зенита» и «Краснодара» – 22 года

«Зенит» и «Краснодар» пропустили на двоих шесть мячей во втором туре Лиги чемпионов. Все голы – от разных игроков.

«Зенит» пропустил от 20-летних Санчо и Холанда.

«Краснодар» – от 19-летнего Хадсона-Одои, 22-летнего Пулишича, 24-летнего Вернера и 27-летнего Зиеша.

Средний возраст этих шести игроков – 22 года.