Лига чемпионов
Краснодар
Зенит
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Средний возраст шести авторов голов в ворота «Зенита» и «Краснодара» – 22 года
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«Зенит» и «Краснодар» пропустили на двоих шесть мячей во втором туре Лиги чемпионов. Все голы – от разных игроков.
- «Зенит» пропустил от 20-летних Санчо и Холанда.
- «Краснодар» – от 19-летнего Хадсона-Одои, 22-летнего Пулишича, 24-летнего Вернера и 27-летнего Зиеша.
Средний возраст этих шести игроков – 22 года.
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