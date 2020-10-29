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Средний возраст шести авторов голов в ворота «Зенита» и «Краснодара» – 22 года

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«Зенит» и «Краснодар» пропустили на двоих шесть мячей во втором туре Лиги чемпионов. Все голы – от разных игроков.

Средний возраст этих шести игроков – 22 года.

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