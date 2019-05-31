У «Интера» 12 тренеров за 10 лет. Теперь там будет Конте

Антонио Конте – новый главный тренер «Интера» . «Это клуб с высокими амбициями и богатой историей», – объяснил свой выбор Конте. На этом посту он заменил Лучано Спаллетти, который работал в «Интере» два последних сезона.

За последние 10 лет в клубе находилось сразу 12 тренеров , включая Конте. В списке очень много известных фамилий:

Жозе Моуринью

Рафаэль Бенитес

Леонардо

Джан Пьеро Гасперини

Клаудио Раньери

Андреа Страмаччони

Вальтер Маццари

Роберто Манчини

Франк де Бур

Стефано Пиоли

Лучано Спаллетти

Антонио Конте

Это гораздо больше, чем у других итальянских топ-клубов за тот же период:

«Милан» – 9

«Рома» – 8

«Ювентус» – 6

«Наполи» – 5

Последний выигранный трофей «Интера» датируется 2011 годом – это Кубок Италии, в финале которого был обыгран «Палермо» (3:1). Тогда в составе «Интера» забивали Это’О и Милито, за него играли символы успехов клуба конца 2000-х – Дзанетти, Матерацци и Снейдер.

На прошлой неделе «Интер» завершил свой восьмой подряд сезон без трофеев.