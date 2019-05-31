Антонио Конте
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У «Интера» 12 тренеров за 10 лет. Теперь там будет Конте
31 мая 2019, 15:50
Антонио Конте – новый главный тренер «Интера». «Это клуб с высокими амбициями и богатой историей», – объяснил свой выбор Конте. На этом посту он заменил Лучано Спаллетти, который работал в «Интере» два последних сезона.
За последние 10 лет в клубе находилось сразу 12 тренеров, включая Конте. В списке очень много известных фамилий:
- Жозе Моуринью
- Рафаэль Бенитес
- Леонардо
- Джан Пьеро Гасперини
- Клаудио Раньери
- Андреа Страмаччони
- Вальтер Маццари
- Роберто Манчини
- Франк де Бур
- Стефано Пиоли
- Лучано Спаллетти
- Антонио Конте
Это гораздо больше, чем у других итальянских топ-клубов за тот же период:
- «Милан» – 9
- «Рома» – 8
- «Ювентус» – 6
- «Наполи» – 5
Последний выигранный трофей «Интера» датируется 2011 годом – это Кубок Италии, в финале которого был обыгран «Палермо» (3:1). Тогда в составе «Интера» забивали Это’О и Милито, за него играли символы успехов клуба конца 2000-х – Дзанетти, Матерацци и Снейдер.
На прошлой неделе «Интер» завершил свой восьмой подряд сезон без трофеев.
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