Бельерин сделал два ассиста за три минуты игры с «Шеффилдом»

«Арсенал» – «Шеффилд»:

61-я минута. Сака забивает, Бельерин ассистирует.

64-я минута. Пепе забивает, Бельерин ассистирует.

Эктор Бельерин – защитник, который играет в основе «Арсенала» с 2014 года. За это время он только в сезоне-2019/20 вообще не отдавал голевые передачи в АПЛ. Его лучший результат за один сезон – пять ассистов.