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Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» перенесен на 15 минут для фанатов из паба

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В третьем туре «Ливерпуль» примет «Арсенал», игра намечена на понедельник, 28 сентября.

  • По местному времени она должна была начаться в 20:15, но стартует в 20:00.
  • В Великобритании введен комендантский час, когда в 22:00 все заведения должны быть закрыты.
  • При начале игры в 20:00 фанаты в пабах смогут досмотреть матч до конца.
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