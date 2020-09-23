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Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» перенесен на 15 минут для фанатов из паба
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В третьем туре «Ливерпуль» примет «Арсенал», игра намечена на понедельник, 28 сентября.
- По местному времени она должна была начаться в 20:15, но стартует в 20:00.
- В Великобритании введен комендантский час, когда в 22:00 все заведения должны быть закрыты.
- При начале игры в 20:00 фанаты в пабах смогут досмотреть матч до конца.
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