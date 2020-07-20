«Интер» и «Аталанта» вышли в Лигу чемпионов, «Лацио» осталось два очка

В 34-м туре «Интер» и «Аталанта» сыграли свои матчи вничью – соответственно с «Ромой» (2:2) и «Вероной» (1:1). Ниже четвертого места они уже не опустятся.

Ранее ЛЧ себе обеспечил «Ювентус».

Осталось определить четвертого участника. За четыре тура до конца у «Лацио» 11 очков преимущества и игра в запасе. Из пяти оставшихся игр «Лацио» хватит двух очков для места в ЛЧ.