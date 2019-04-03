Конор назвал жену Хабиба полотенцем. И удалил твит

Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова прокомментировал объявление Конора Макгрегора об уходе из спорта: «Конор как ревнивая жена, которая постоянно говорит, что уходит, но после этого возвращается».

В ответ Конор опубликовал в твиттере фото со свадьбы Хабиба и подписал: «Твоя жена – полотенце». Он быстро удалил твит, но интернет все помнит. Скрины везде: