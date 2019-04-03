Конор назвал жену Хабиба полотенцем. И удалил твит
Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова прокомментировал объявление Конора Макгрегора об уходе из спорта: «Конор как ревнивая жена, которая постоянно говорит, что уходит, но после этого возвращается».
В ответ Конор опубликовал в твиттере фото со свадьбы Хабиба и подписал: «Твоя жена – полотенце». Он быстро удалил твит, но интернет все помнит. Скрины везде:
Шутка ирландца вызвала резонанс, потому что затрагивает религиозные традиции. Вот, например, как отреагировал менеджер Хабиба Али Абдул-Азиз:
«Говоря дерьмо, этот парень оскорбляет чужую жену и высмеивает ее религию и убеждения. Он не понимает, что оскорбил этим полтора миллиарда мусульман. Религия и семья – под запретом. Чертов Конор. Посмотрим, что медиа скажут сейчас. Он насильник и трус».
Эта история – продолжение бурного сериала вокруг Конора, который развивается последние пару месяцев.
- Бросил вызовы (или заявил о желании драться) многим бойцам.
- Напал на фаната и разбил его телефон, когда тот хотел фото.
- Объявил об уходе из спорта.
- Ирландская полиция ведет против него расследование об изнасиловании.