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Впервые за 17 лет в полуфинале Кубка Испании не будет ни «Реала», ни «Барсы», ни «Атлетико». Зато будет клуб из Сегунды
07 февраля 2020, 09:46
В четвертьфинальных матчах Кубка Испании случились сразу два непредсказуемых результата. «Барса» проиграла «Атлетику», а «Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал». Несколько выводов по Кубку Испании:
- Впервые с сезона-2002/03 в полуфинале Кубка не сыграют «Барса», «Реал» и «Атлетико».
- Впервые с сезона-2005/06 Кубок не возьмут топ-клубы Испании. Трофей уже точно не возьмут «Реал», «Атлетико», «Барса», «Севилья» или «Валенсия». За него поборются «Мирандес», «Гранада», «Атлетик» и «Реал Сосьедад».
- «Барса» не сыграет в финале Кубка Испании впервые с 2014 года.
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