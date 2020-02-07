Кубок Испании
Футбол
Атлетико
Реал
Барселона
Севилья
Валенсия
Вильярреал
Гранада
Мирандес
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кубок Испании #Футбол #Барселона #Реал #Севилья #Атлетико #Валенсия #Вильярреал #Гранада #Мирандес

Впервые за 17 лет в полуфинале Кубка Испании не будет ни «Реала», ни «Барсы», ни «Атлетико». Зато будет клуб из Сегунды

07 февраля 2020, 09:46

В четвертьфинальных матчах Кубка Испании случились сразу два непредсказуемых результата. «Барса» проиграла «Атлетику», а «Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал». Несколько выводов по Кубку Испании:

  • Впервые с сезона-2002/03 в полуфинале Кубка не сыграют «Барса», «Реал» и «Атлетико».
  • Впервые с сезона-2005/06 Кубок не возьмут топ-клубы Испании. Трофей уже точно не возьмут «Реал», «Атлетико», «Барса», «Севилья» или «Валенсия». За него поборются «Мирандес», «Гранада», «Атлетик» и «Реал Сосьедад».
  • «Барса» не сыграет в финале Кубка Испании впервые с 2014 года.
У «Реала» и «Барсы» есть проблемы помимо Кубка:
Дембеле вообще не травмировался до перехода в «Барсу». Потом – сплошное лечение
Месси, Абидаль, конфликт. Все так серьезно?
В состав «Реала» вернулся Мариано Диас. Сыграл восемь минут, но это уже событие
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кубок Испании
#Футбол
#Барселона
#Реал
#Севилья
#Атлетико
#Валенсия
#Вильярреал
#Гранада
#Мирандес