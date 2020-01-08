Как клубы АПЛ меняют технических спонсоров

«Ливерпуль» официально объявил о контракте с Nike. Соглашение вступит в силу 1 июня 2020 года. Daily Mail пишет, что Nike будет платить «Ливерпулю» 80 миллионов фунтов в год. Так «Ливерпуль» перекрывает рекорд АПЛ по выплатам от спонсоров. До этого он принадлежал «Манчестер Юнайтед» (adidas – 75 миллионов фунтов).

Ранее техническим партнером «Ливерпуля» был New Balance (с 2015 года). Мы посмотрели и выяснили, что за последние десять лет все шесть главных команд АПЛ хотя бы раз сменили производителя экипировки. У «Ливерпуля» – четыре поставщика. Сразу у четырех из шести были и Nike, и adidas.