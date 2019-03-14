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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Манчестер Сити #Барселона #Манчестер Юнайтед #Ювентус #Аякс #Тоттенхэм #Порту

Половина всех клубов в 1/4 ЛЧ – у Англии

14 марта 2019, 01:23
  • «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Манчестер Сити» (Англия)
  • «Тоттенхэм» (Англия)
  • «Ливерпуль» (Англия)
  • «Аякс» (Голландия)
  • «Порту» (Португалия)
  • «Барселона» (Испания)
  • «Ювентус» (Италия)

Четыре английских клуба выходят в четвертьфинал ЛЧ впервые с сезона-2008/2009.

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 15 марта.


 
 

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