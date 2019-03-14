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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Манчестер Сити #Барселона #Манчестер Юнайтед #Ювентус #Аякс #Тоттенхэм #Порту
Половина всех клубов в 1/4 ЛЧ – у Англии
14 марта 2019, 01:23
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Манчестер Сити» (Англия)
- «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия)
- «Аякс» (Голландия)
- «Порту» (Португалия)
- «Барселона» (Испания)
- «Ювентус» (Италия)
Четыре английских клуба выходят в четвертьфинал ЛЧ впервые с сезона-2008/2009.
Жеребьевка 1/4 финала пройдет 15 марта.
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