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В 18-м туре РПЛ – всего восемь голов. Так мало не забивали почти полтора года

03 декабря 2019, 12:05

В семи матчах 18-го тура РПЛ – очень низкая результативность. Две нулевых ничьи, три победы 1:0, ничья 1:1, победа 2:1. Итого – восемь мячей. Игр только семь, поскольку матч «Сочи» – «Оренбург» перенесли.

• «Спартак» не забил, но играл с «Зенитом» – это объяснимо, но больше удивляют сухие матчи «Ростова», «Краснодара» и ЦСКА, учитывая, что играли они соответственно с «Уралом», «Тамбовом» и «Арсеналом» – командами не с самой крепкой обороной.

• Три подряд нулевые ничьи «Урала» (одна из которых в этом туре) – вообще аномалия: в этом сезоне до конца октября в матчах с его участием регулярно забивалось не меньше трех голов (два мяча – только дважды).

18-й – пока самый скучный тур этого сезона. Сейчас в РПЛ забивают не меньше десяти, а бывают и крутые туры вроде 10-го, когда было забито целых 28 мячей. На два десятка больше чем в 18-м туре!

РПЛ

• Так мало как сейчас последний раз в России забивали в прошлом июле. Сезон-2018/19 стартовал со скучнейшего первого тура, тогда было забито всего восемь мячей. Голами отметились всего лишь шесть клубов, среди которых не было, например, «Локо», ЦСКА, «Динамо» или весело играющего «Арсенала».

• Если «Сочи» и «Оренбург» в своем матче не забьют голов, тур не будет антирекордным в истории РПЛ, но поделит второе место по низкой результативности.

Хуже было дважды:

  • В 25-м туре сезона-2005 было забито всего шесть голов. Целых пять нулевых ничьих, два результата 1:0, еще один – 3:1;
  • Шесть мячей было и в 19-м туре сезона-2006: 2:0, 1:1, дважды по 1:0 и четыре нулевые ничьи.

Пока средняя результативность сезона выше трех предыдущих, сейчас в РПЛ забивают 2,34 гола за игру (прошлые – 2,26, 2,25, 2,13), но это по итогам 18 туров.

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