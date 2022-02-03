Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Во сколько начало церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине

03 февраля, 10:52

Бин Дунь Дунь (слева) – талисман Олимпиады-2022. Он будет на церемонии открытия.

XinHua/Global Look Press

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 состоится 4 февраля 2022 года. Она начнется в 15:00 по московскому времени.

Мероприятие пройдет на национальном стадионе в Пекине. Его другое известное название – «Птичье гнездо». Эта арена на Олимпиаде-2022 предназначена только для церемоний.

Пекин – первый город в истории, который принимал летние и зимние Олимпийские игры-2022. Летняя Олимпиада проходила здесь в 2008-м.

Где смотреть церемонию открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине

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Источник:
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