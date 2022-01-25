Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Где смотреть церемонию открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине

вчера, 22:32

Кадр с репетиции церемонии открытия Олимпиады-2022.

твиттер Олимпиады-2022

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 пройдет в Пекине. Она запланирована на 4 февраля. Время начала – 15:00 по Москве.

Телеканал «Россия-1» проведет прямую трансляцию церемонии открытия. Ее можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

Мероприятие пройдет на Национальном стадионе в Пекине. Его другое название – «Птичье гнездо». Там же 20 февраля состоится церемония закрытия Олимпиады-2022.

На Олимпиаде-2022 будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Первые соревнования начинаются 2 февраля.

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Источник:
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