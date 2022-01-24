Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Сколько медалей разыгрывается на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине 🥇

вчера, 23:44

твиттер Олимпиады-2022

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Там состоятся соревнования в 15 видах спорта.

На Олимпиаде-2022 будет разыграно 109 комплектов медалей. Это на семь комплектов больше, чем было в 2018 году.

Медали зимней Олимпиады-2022 имеют название «Тонг Ксинь». Это означает единое целое.

По дизайну они напоминают медали из 2008-го, когда в Пекине проводилась летняя Олимпиада.

Когда пройдет церемония открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине

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Источник:
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