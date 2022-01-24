Олимпиада-2022
Сколько медалей разыгрывается на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине 🥇
вчера, 23:44
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Там состоятся соревнования в 15 видах спорта.
На Олимпиаде-2022 будет разыграно 109 комплектов медалей. Это на семь комплектов больше, чем было в 2018 году.
Медали зимней Олимпиады-2022 имеют название «Тонг Ксинь». Это означает единое целое.
По дизайну они напоминают медали из 2008-го, когда в Пекине проводилась летняя Олимпиада.
Когда пройдет церемония открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине
Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые