Кубок Африки
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#Кубок Африки

Кубок Африки-2021: расписание, календарь, участники

вчера, 15:55

Кубок Африки-2021 был перенесен с 2021-го ровно на год вперед. Теперь он состоится в период с 9 января по 6 февраля 2022 года, но название турнира останется прежним.

Список участников Кубка Африки-2021

Так выглядят составы групп.

Группа А:

🇨🇲 Камерун

🇧🇫 Буркина-Фасо

🇪🇹 Эфиопия

🇨🇻 Кабо-Верде

Группа В:

🇸🇳 Сенегал

🇿🇼 Зимбабве

🇬🇳 Гвинея

🇲🇼 Малави

Группа С:

🇲🇦 Марокко

🇬🇭 Гана

🇰🇲 Коморские острова

🇬🇦 Габон

Группа D:

🇳🇬 Нигерия

🇪🇬 Египет

🇸🇩 Судан

🇬🇼 Гвинея-Бисау

Группа Е:

🇩🇿 Алжир

🇸🇱 Сьерра-Леоне

🇬🇶 Экваториальная ГвинГвинея

🇨🇮 Кот-д’Ивуар

Группа F:

🇹🇳 Тунис

🇲🇱 Мали

🇲🇷 Мавритания

🇬🇲 Гамбия

Каков формат Кубка Африки-2021

Он в точности повторяет формат чемпионата Европы:

🌴 Шесть групп по четыре команды.

🌴 Напрямую выходят по две лучшие.

🌴 К ним присоединяются еще четыре лучшие из числа занявших третьи места.

🌴 Плей-офф начинается с 1/8 финала.

Основные даты Кубка Африки-2021

🗓️ 9-12 января – первый тур группового этапа

🗓️ 13-16 января – второй тур группового этапа

🗓️ 17-20 января – третий тур группового этапа

🗓️ 23-26 января – матчи 1/8 финала

🗓️ 29-30 января – матчи 1/4 финала

🗓️ 2-3 февраля – матчи 1/2 финала

🗓️ 6 февраля – матч за третье место и финал

Когда состоится матч-открытие Кубка Африки-2021

Это произойдет 9 января. В 19:00 начнется стартовый матч турнира – Камерун выйдет играть против Буркина-Фасо. Через три часа после этого сыграют Эфиопия и Кабо-Верде.

Полное расписание Кубка Африки-2021

Следить за турниром удобно на нашей странице. А по этой ссылке доступен полный календарь.

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