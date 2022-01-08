Кубок Африки-2021: расписание, календарь, участники
Кубок Африки-2021 был перенесен с 2021-го ровно на год вперед. Теперь он состоится в период с 9 января по 6 февраля 2022 года, но название турнира останется прежним.
Список участников Кубка Африки-2021
Так выглядят составы групп.
Группа А:
🇨🇲 Камерун
🇧🇫 Буркина-Фасо
🇪🇹 Эфиопия
🇨🇻 Кабо-Верде
Группа В:
🇸🇳 Сенегал
🇿🇼 Зимбабве
🇬🇳 Гвинея
🇲🇼 Малави
Группа С:
🇲🇦 Марокко
🇬🇭 Гана
🇰🇲 Коморские острова
🇬🇦 Габон
Группа D:
🇳🇬 Нигерия
🇪🇬 Египет
🇸🇩 Судан
🇬🇼 Гвинея-Бисау
Группа Е:
🇩🇿 Алжир
🇸🇱 Сьерра-Леоне
🇨🇮 Кот-д’Ивуар
Группа F:
🇹🇳 Тунис
🇲🇱 Мали
🇲🇷 Мавритания
🇬🇲 Гамбия
Каков формат Кубка Африки-2021
Он в точности повторяет формат чемпионата Европы:
🌴 Шесть групп по четыре команды.
🌴 Напрямую выходят по две лучшие.
🌴 К ним присоединяются еще четыре лучшие из числа занявших третьи места.
🌴 Плей-офф начинается с 1/8 финала.
Основные даты Кубка Африки-2021
🗓️ 9-12 января – первый тур группового этапа
🗓️ 13-16 января – второй тур группового этапа
🗓️ 17-20 января – третий тур группового этапа
🗓️ 23-26 января – матчи 1/8 финала
🗓️ 29-30 января – матчи 1/4 финала
🗓️ 2-3 февраля – матчи 1/2 финала
🗓️ 6 февраля – матч за третье место и финал
Когда состоится матч-открытие Кубка Африки-2021
Это произойдет 9 января. В 19:00 начнется стартовый матч турнира – Камерун выйдет играть против Буркина-Фасо. Через три часа после этого сыграют Эфиопия и Кабо-Верде.
Полное расписание Кубка Африки-2021
Следить за турниром удобно на нашей странице. А по этой ссылке доступен полный календарь.