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#Примера #Атлетико #Реал

Примера: прогноз на матч «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года

вчера, 23:44

Статистика «Реала» в этом сезоне Примеры: 16 матчей (12+3+1), 39 очков, 37 забитых мячей и 15 пропущенных. Лучший бомбардир – Карим Бензема с 15 мячами (он еще и лучший в гонке бомбардиров чемпионата Испании).

Статистика «Атлетико» в этом сезоне Примеры: 15 матчей (8+5+2), 29 очков, 27 забитых мячей и 16 пропущенных. Лучший бомбардир – Луис Суарес с 7 голами.

12 декабря они встретятся в очном матче. Котировки букмекеров:

  • Победа «Реала» – 2.14.
  • Ничья – 3.50.
  • Победа «Атлетико» – 3.60.

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Примера: где смотреть матч «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Примера: во сколько начало матча «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года

Реал
Мадрид
-:-
Атлетико
Мадрид
Источник:
Гол
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Комментарии (1)
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iyhjj66
13 минут назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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