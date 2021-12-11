Примера: прогноз на матч «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года
Статистика «Реала» в этом сезоне Примеры: 16 матчей (12+3+1), 39 очков, 37 забитых мячей и 15 пропущенных. Лучший бомбардир – Карим Бензема с 15 мячами (он еще и лучший в гонке бомбардиров чемпионата Испании).
Статистика «Атлетико» в этом сезоне Примеры: 15 матчей (8+5+2), 29 очков, 27 забитых мячей и 16 пропущенных. Лучший бомбардир – Луис Суарес с 7 голами.
12 декабря они встретятся в очном матче. Котировки букмекеров:
- Победа «Реала» – 2.14.
- Ничья – 3.50.
- Победа «Атлетико» – 3.60.
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Примера: где смотреть матч «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Примера: во сколько начало матча «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года
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