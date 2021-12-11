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Примера: во сколько начало матча «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года
вчера, 23:37
Статистика последних пяти матчей между «Реалом» и «Атлетико»:
- 3 победы «Реала».
- 2 ничьих.
- Общий счет равен 4:1 в пользу «Реала».
В 17-м туре Примеры они впервые встретятся в этом сезоне чемпионата Испании. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
Примера: где смотреть матч «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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Комментарии (1)
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13 минут назад
0
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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