Примера: во сколько начало матча «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года

Статистика последних пяти матчей между «Реалом» и «Атлетико»:

3 победы «Реала».

2 ничьих.

Общий счет равен 4:1 в пользу «Реала».

В 17-м туре Примеры они впервые встретятся в этом сезоне чемпионата Испании. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Примера: где смотреть матч «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

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