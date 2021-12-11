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#Примера #Атлетико #Реал

Примера: во сколько начало матча «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года

вчера, 23:37

Статистика последних пяти матчей между «Реалом» и «Атлетико»:

  • 3 победы «Реала».
  • 2 ничьих.
  • Общий счет равен 4:1 в пользу «Реала».

В 17-м туре Примеры они впервые встретятся в этом сезоне чемпионата Испании. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Примера: где смотреть матч «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

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Реал
Мадрид
-:-
Атлетико
Мадрид
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Источник:
Гол
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Комментарии (1)
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iyhjj66
13 минут назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

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