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Реал VS Атлетико
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Реал - Атлетико: 12 декабря 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
-:-
Реал - Атлетико: 12 декабря 2021 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
12 дек. 2021, -:- МСК
12.12.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Карраско
Янник Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Главный тренер
Диего Симеоне
Прошлые матчи
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
Атлетико
1 : 1
Реал
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
Атлетико
1
Реал
1
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Реал
2 : 0
Атлетико
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Реал
2
Атлетико
0
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Реал
1 : 0
Атлетико
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Реал
1
Атлетико
0
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
21:00
Реал
0(4) : 0(1)
Атлетико
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
21:00
Реал
0(4)
Атлетико
0(1)
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
22:00
Атлетико
0 : 0
Реал
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
22:00
Атлетико
0
Реал
0
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:15
Атлетико
1 : 3
Реал
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:15
Атлетико
1
Реал
3
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:45
Реал
0 : 0
Атлетико
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:45
Реал
0
Атлетико
0
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
17:15
Реал
1 : 1
Атлетико
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
17:15
Реал
1
Атлетико
1
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:45
Атлетико
0 : 0
Реал
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:45
Атлетико
0
Реал
0
10.05.2017
10 мая 2017
ср
21:45
Атлетико
2 : 1
Реал
10.05.2017
10 мая 2017
ср
21:45
Атлетико
2
Реал
1
02.05.2017
02 мая 2017
вт
21:45
Реал
3 : 0
Атлетико
02.05.2017
02 мая 2017
вт
21:45
Реал
3
Атлетико
0
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:15
Реал
1 : 1
Атлетико
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:15
Реал
1
Атлетико
1
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:45
Атлетико
0 : 3
Реал
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:45
Атлетико
0
Реал
3
28.05.2016
28 мая 2016
сб
21:45
Реал
1(5) : 1(3)
Атлетико
28.05.2016
28 мая 2016
сб
21:45
Реал
1(5)
Атлетико
1(3)
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
18:00
Реал
0 : 1
Атлетико
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
18:00
Реал
0
Атлетико
1
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
21:30
Атлетико
1 : 1
Реал
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
21:30
Атлетико
1
Реал
1
22.04.2015
22 апр. 2015
ср
21:45
Реал
1 : 0
Атлетико
22.04.2015
22 апр. 2015
ср
21:45
Реал
1
Атлетико
0
14.04.2015
14 апр. 2015
вт
21:45
Атлетико
0 : 0
Реал
14.04.2015
14 апр. 2015
вт
21:45
Атлетико
0
Реал
0
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Атлетико
4 : 0
Реал
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Атлетико
4
Реал
0
15.01.2015
15 янв. 2015
чт
22:00
Реал
2 : 2
Атлетико
15.01.2015
15 янв. 2015
чт
22:00
Реал
2
Атлетико
2
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Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
#
Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56