Матч завершен
Реал
Мадрид
0:0
( 4 : 1)
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Суперкубок Испании, Финал

Суперкубок Испании,

Финал

Испания
12 янв. 2020, 21:00 МСК
12.01.2020, 21:00 МСК
воскресенье
Хосе Мария Санчес Мартинес
Хосе Мария Санчес Мартинес
Главный Судья
Составы