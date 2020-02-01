Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 56
1:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
1 февр. 2020, 18:00 МСК
1.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
22
Иско
Иско
46
14
Каземиро
Каземиро
90
8
Кроос
Тони Кроос
46
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
9
Бензема
Карим Бензема
56'
56'
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
12
Марсело
Марсело
3
Милитао
Эдер Милитао
17
Лукас
Лукас
21
Диас
Браим Диас
8
Йович
Лука Йович
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
15
Савич
Стефан Савич
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
24
Врсалько
Шиме Врсалько
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
5
Томас
Томас
74
18
Льоренте
Маркос Льоренте
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
9
Мората
Альваро Мората
50
23
Витоло
Витоло
71
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
11
Лемар
Тома Лемар
43
Мойя
Тони Мойя
17
Шапоньич
Иван Шапоньич
55
Камельо
Серхио Камельо