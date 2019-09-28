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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
28 сент. 2019, 22:00 МСК
28.09.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
15
Савич
Стефан Савич
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
6
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
20
Витоло
Витоло
90
5
Томас
Томас
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
16
Эррера
Эктор Эррера
11
Лемар
Тома Лемар
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
6
Начо
Начо
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
7
Азар
Эден Азар
90
14
Каземиро
Каземиро
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
3
Милитао
Эдер Милитао
10
Модрич
Лука Модрич
16
Родригес
Хамес Родригес
17
Лукас
Лукас
18
Йович
Лука Йович
25
Жуниор
Винисиус Жуниор