Примера: где смотреть матч «Реал» – «Атлетико», 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Реал» – лидер таблицы Примеры на данный момент. После 16 матчей у него 39 очков. «Атлетико» же после 15 встреч идет на четвертом месте с 29 очками.

12 декабря они сойдутся в очной встрече в рамках 17-го тура чемпионата Испании.

Okko Sport покажет матч в прямом эфире. Там трансляция начнется уже в 21:25 по московскому времени. Матч вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

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