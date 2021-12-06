Лига чемпионов: прогноз на матч «Реал» – «Интер», 7 декабря 2021 года

«Реал» сыграет с «Интером» в шестом туре Лиги чемпионов. Матч запланирован на 7 декабря, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Реала» – 2,19.

Ничья – 3,7.

Победа «Интера» – 3,64.

Себальос, Бэйл и Бензема травмированы у «Реала», Дармиан, Де Врей, Корреа, Коларов и Раноккиа не помогут «Интеру».

«Реал» идет первым и опережает «Интер» на два очка. Победа или ничья – «Реал» останется первым, поражение – группу выиграет «Интер».

Где смотреть матч «Реал» – «Интер», 7 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция