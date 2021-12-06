Лига чемпионов: где смотреть матч «Реал» – «Интер», 7 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Реал» и «Интер» досрочно вышли из группы, где также играли «Шериф» и «Шахтер». После пятого тура «Реал» опережает «Интер» на два очка. Если «Реал» не проиграет, то финиширует первым, что позволит ему стать сеяной командой при жеребьевке плей-офф.

Жеребьевка плей-офф евротурниров состоится 13 декабря.

Прогноз на матч «Реал» – «Интер», 7 декабря 2021 года