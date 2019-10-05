Адриан выиграл в «Ливерпуле» уже восемь игр АПЛ – это больше, чем в двух последних сезонах в «Вест Хэме»

«Ливерпуль» стартовал в АПЛ с восьми побед подряд. Такая серия уже была в сезоне-1990/91, когда клуб занял второе место.

Сейчас победные матчи выглядят интереснее из-за вратарского статуса. Основной голкипер «Ливерпуля» Алиссон травмировался еще в первой игре. В ней же на замену вышел Адриан, который и сейчас стабильно играет в основе.

Адриан перешел в «Ливерпуль» из «Вест Хэма». Сезон-2018/19 он полностью просидел в запасе – играл только в кубковых матчах. В сезоне-2017/18 у Адриана было 19 матчей, где он пропустил 29 голов. Из них у «Вест Хэма» было только семь побед, шесть ничейных результатов и шесть поражений.

Что выходит по результатам Адриана в АПЛ: