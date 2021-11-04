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#Спартак #Лига Европы #Лестер

Ларссон и Максименко остались в запасе «Спартака» на матч против «Лестера»

04 ноября, 21:45

«Спартак» в Англии сыграет против «Лестера» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов, Соболев, Промес.

  • В первом матче «Спартак» проиграл 3:4, хотя в первом тайме вел со счетом 2:0.
  • После трех туров «Спартак» набрал три очка и занимает последнее место в группе С.

Где смотреть матч «Лестер» – «Спартак»

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Локомотив»

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Амарти 58
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 51
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
Так прошел первый матч
«Спартак» – это комедия о юности Уилла Смита. Так видит «Лестер», который постоянно анонсирует матчи отсылками к ситкомам
В моменте с голом «Спартака» Тилеманс хромал и показывал жест замены. Но остался еще на 20 минут – и сделал ассист
Четыре «Спартаку» положил парень, который до этого месяца почти не играл и не забивал. Кто такой этот Дака
Дзюба больше не железный игрок основы. В запасе уже в пяти важных матчах сезона, а на «Спартак» не вышел в старте впервые за четыре года
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Комментарии (1)
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Богдан Титомиров
04 ноября, 23:29
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