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Ларссон и Максименко остались в запасе «Спартака» на матч против «Лестера»
04 ноября, 21:45
«Спартак» в Англии сыграет против «Лестера» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов, Соболев, Промес.
- В первом матче «Спартак» проиграл 3:4, хотя в первом тайме вел со счетом 2:0.
- После трех туров «Спартак» набрал три очка и занимает последнее место в группе С.
Где смотреть матч «Лестер» – «Спартак»
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