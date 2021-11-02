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#Лига Европы #Локомотив #Галатасарай

Лига Европы: прогноз на матч «Галатасарай» – «Локомотив», 4 ноября 2021 года

02 ноября, 11:23

«Локомотив» в четвертом туре Лиги Европы встретится в гостях с «Галатасараем». Матч пройдет 4 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Галатасарая» – 1,83
  • Ничья – 4,05
  • Победа «Локомотива» – 4,75

Зе Луиш, Магкеев и Миранчук не помогут «Локомотиву», под вопросом участие в матче Мурило, Камано и Смолова.

«Локомотив» не побеждает в 14 подряд матчах еврокубков. Последняя победа состоялась в сентябре 2019-го, когда «Локо» выиграл у «Байера».

Где смотреть матч «Галатасарай» – «Локомотив»

Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Фегули 43
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 72
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Источник:
Гол.ру
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