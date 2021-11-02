Лига Европы: прогноз на матч «Галатасарай» – «Локомотив», 4 ноября 2021 года

«Локомотив» в четвертом туре Лиги Европы встретится в гостях с «Галатасараем». Матч пройдет 4 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Галатасарая» – 1,83

Ничья – 4,05

Победа «Локомотива» – 4,75

Зе Луиш, Магкеев и Миранчук не помогут «Локомотиву», под вопросом участие в матче Мурило, Камано и Смолова.

«Локомотив» не побеждает в 14 подряд матчах еврокубков. Последняя победа состоялась в сентябре 2019-го, когда «Локо» выиграл у «Байера».

Где смотреть матч «Галатасарай» – «Локомотив»