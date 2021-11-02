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Лига Европы: прогноз на матч «Галатасарай» – «Локомотив», 4 ноября 2021 года
02 ноября, 11:23
«Локомотив» в четвертом туре Лиги Европы встретится в гостях с «Галатасараем». Матч пройдет 4 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Галатасарая» – 1,83
- Ничья – 4,05
- Победа «Локомотива» – 4,75
Зе Луиш, Магкеев и Миранчук не помогут «Локомотиву», под вопросом участие в матче Мурило, Камано и Смолова.
«Локомотив» не побеждает в 14 подряд матчах еврокубков. Последняя победа состоялась в сентябре 2019-го, когда «Локо» выиграл у «Байера».
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