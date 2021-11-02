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Лига Европы: где смотреть матч «Галатасарай» – «Локомотив», 4 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
02 ноября, 11:21
«Локомотив» сыграет в матче четвертого тура Лиги Европы против «Галатасарая». Матч пройдет в Турции 4 ноября. Начало – в 20:45 по московскому времени.
Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 20:30.
В первом матче «Галатасарай» выиграл в гостях со счетом 1:0.
В группе Е «Галатасарай» идет первым с семью очками, а «Лацио» – вторым с четырьмя. «Марсель» третий, у него три очка. Замыкает таблицу «Локомотив» с одним набранным очком.
При поражении в Турции «Локомотив» практически потеряет шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы, но все еще сможет побороться за третье место, дающее право сыграть в Лиге конференций.
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