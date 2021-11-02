Лига Европы
Галатасарай
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига Европы #Локомотив #Галатасарай

Лига Европы: где смотреть матч «Галатасарай» – «Локомотив», 4 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

02 ноября, 11:21

«Локомотив» сыграет в матче четвертого тура Лиги Европы против «Галатасарая». Матч пройдет в Турции 4 ноября. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 20:30.

Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Фегули 43
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 72

В первом матче «Галатасарай» выиграл в гостях со счетом 1:0.

В группе Е «Галатасарай» идет первым с семью очками, а «Лацио» – вторым с четырьмя. «Марсель» третий, у него три очка. Замыкает таблицу «Локомотив» с одним набранным очком.

При поражении в Турции «Локомотив» практически потеряет шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы, но все еще сможет побороться за третье место, дающее право сыграть в Лиге конференций.

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Локомотив»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Грусть «Локо» в Лиге Европы: ударов по воротам нет, побед – тоже. На замене были одни русские, но единственный запасной вышел на 89-й минуте
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига Европы
#Локомотив
#Галатасарай