Лига Европы: где смотреть матч «Галатасарай» – «Локомотив», 4 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Локомотив» сыграет в матче четвертого тура Лиги Европы против «Галатасарая». Матч пройдет в Турции 4 ноября. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 20:30.