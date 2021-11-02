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#Лига Европы #Спартак #Лестер

Лига Европы: где смотреть матч «Лестер» – «Спартак», 4 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

02 ноября, 11:25

«Спартак» сыграет в матче четвертого тура Лиги Европы против «Лестера». Матч пройдет в Англии 4 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 22:45.

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Амарти 58
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 51

В первом матче «Лестер» выиграл в гостях со счетом 4:3.

В группе Е «Легия» идет первой с шестью очками, «Наполи» и «Лестер» делят второе место с четырьмя. Замыкает таблицу «Спартак» с тремя набранными очками.

При поражении в Англии «Спартак» серьезно усложнит шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы, но все еще сможет побороться за третье место, дающее право сыграть в Лиге конференций.

Прогноз на матч «Лестер» – «Спартак»

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Источник:
Гол.ру
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