Лига Европы: где смотреть матч «Лестер» – «Спартак», 4 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Спартак» сыграет в матче четвертого тура Лиги Европы против «Лестера». Матч пройдет в Англии 4 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 22:45.