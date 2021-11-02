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Лига Европы: где смотреть матч «Лестер» – «Спартак», 4 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
02 ноября, 11:25
«Спартак» сыграет в матче четвертого тура Лиги Европы против «Лестера». Матч пройдет в Англии 4 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 22:45.
В первом матче «Лестер» выиграл в гостях со счетом 4:3.
В группе Е «Легия» идет первой с шестью очками, «Наполи» и «Лестер» делят второе место с четырьмя. Замыкает таблицу «Спартак» с тремя набранными очками.
При поражении в Англии «Спартак» серьезно усложнит шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы, но все еще сможет побороться за третье место, дающее право сыграть в Лиге конференций.
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