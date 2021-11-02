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#Лига Европы #Спартак #Лестер

Лига Европы: прогноз на матч «Лестер» – «Спартак», 4 ноября 2021 года

02 ноября, 11:27

«Спартак» в четвертом туре Лиги Европы встретится в гостях с «Лестером». Матч пройдет 4 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Лестера» – 1,36
  • Ничья – 6,05
  • Победа «Спартака» – 9,9

Фофана, Ндиди, Джастин и Олбрайтон не помогут «Лестеру», под вопросом участие в матче Переса и Перейры. Понсе, Маслов и Умяров травмированы у «Спартака». Кофрие вернется после дисквалификации.

«Спартак» уже месяц проводит без побед. Последний раз «Спартак» выигрывал 3 октября – в Грозном у «Ахмата» (1:0). В предыдущих четырех играх команда пропустила 14 голов.

Где смотреть матч «Лестер» – «Спартак»

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Амарти 58
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 51
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Источник:
Гол.ру
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