Лига Европы: прогноз на матч «Лестер» – «Спартак», 4 ноября 2021 года

«Спартак» в четвертом туре Лиги Европы встретится в гостях с «Лестером». Матч пройдет 4 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Лестера» – 1,36

Ничья – 6,05

Победа «Спартака» – 9,9

Фофана, Ндиди, Джастин и Олбрайтон не помогут «Лестеру», под вопросом участие в матче Переса и Перейры. Понсе, Маслов и Умяров травмированы у «Спартака». Кофрие вернется после дисквалификации.

«Спартак» уже месяц проводит без побед. Последний раз «Спартак» выигрывал 3 октября – в Грозном у «Ахмата» (1:0). В предыдущих четырех играх команда пропустила 14 голов.

Где смотреть матч «Лестер» – «Спартак»