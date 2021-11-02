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Лига Европы: прогноз на матч «Лестер» – «Спартак», 4 ноября 2021 года
02 ноября, 11:27
«Спартак» в четвертом туре Лиги Европы встретится в гостях с «Лестером». Матч пройдет 4 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Лестера» – 1,36
- Ничья – 6,05
- Победа «Спартака» – 9,9
Фофана, Ндиди, Джастин и Олбрайтон не помогут «Лестеру», под вопросом участие в матче Переса и Перейры. Понсе, Маслов и Умяров травмированы у «Спартака». Кофрие вернется после дисквалификации.
«Спартак» уже месяц проводит без побед. Последний раз «Спартак» выигрывал 3 октября – в Грозном у «Ахмата» (1:0). В предыдущих четырех играх команда пропустила 14 голов.
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