Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
Аталанта
Янг Бойз
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#Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед #Аталанта #Вильярреал #Янг Бойз

«Манчестер Юнайтед» проигрывал 0:2 «Аталанте», но выиграл. Победный гол забил Роналду

вчера, 23:53
  • Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Это его 300-й матч за клуб.
  • Роналду стал рекордсменом по количеству матчей в еврокубках – 187. Он обошел рекорд Икера Касильяса.
  • Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 68-й минуте вместо Йосипа Иличича. Он сыграл впервые за шесть матчей.
  • «Манчестер Юнайтед» пропустил в 12-й подряд домашней игре.
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 53
Магуайр 75
Роналду 81
3:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Пашалич 15
Демирал 29

В другом матче «Вильярреал» победил «Янг Бойз». Второй гол забил Йереми Пино – он стал самым молодым игроком, который отличился в Лиге чемпионов в день рождения.

Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Элиа 77
1:4
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Пино 6
Морено 16
Морено 89
Чуквуэзе 90

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

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