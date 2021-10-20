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«Манчестер Юнайтед» проигрывал 0:2 «Аталанте», но выиграл. Победный гол забил Роналду
вчера, 23:53
- Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Это его 300-й матч за клуб.
- Роналду стал рекордсменом по количеству матчей в еврокубках – 187. Он обошел рекорд Икера Касильяса.
- Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 68-й минуте вместо Йосипа Иличича. Он сыграл впервые за шесть матчей.
- «Манчестер Юнайтед» пропустил в 12-й подряд домашней игре.
В другом матче «Вильярреал» победил «Янг Бойз». Второй гол забил Йереми Пино – он стал самым молодым игроком, который отличился в Лиге чемпионов в день рождения.
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