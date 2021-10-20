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Рассказов и Литвинов выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч против «Лестера», Промес – в запасе
2 часа назад
«Спартак» сыграет против «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Литвинов, Айртон, Бакаев, Соболев, Ларссон.
- «Спартак» и «Лестер» впервые сыграют друг с другом.
- После двух туров «Спартак» набрал три очка и занимает второе место в группе С. «Лестер» идет четвертым.
- «Спартак» не проигрывает четыре матча подряд во всех турнирах.
Прогноз на матч «Спартак» – «Лестер»
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