Рассказов и Литвинов выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч против «Лестера», Промес – в запасе

«Спартак» сыграет против «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Литвинов, Айртон, Бакаев, Соболев, Ларссон.

«Спартак» и «Лестер» впервые сыграют друг с другом.

После двух туров «Спартак» набрал три очка и занимает второе место в группе С. «Лестер» идет четвертым.

«Спартак» не проигрывает четыре матча подряд во всех турнирах.

Прогноз на матч «Спартак» – «Лестер»

Где смотреть матч «Спартак» – «Лестер»