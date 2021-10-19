Лига Европы: где смотреть матч «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Спартак» располагается выше «Лестера» в турнирной таблице. Он проиграл «Легии», но победил «Наполи». У «Лестера» тоже есть поражение от «Легии», а с «Наполи» – ничья. Лидирует «Легия» с шестью очками.

Лига Европы: прогноз на матч «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года

Лига Европы: во сколько начало матча «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года