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Лига Европы: где смотреть матч «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
7 часов назад
«Спартак» примет «Лестер» в третьем туре Лиги Европы. Матч пройдет 20 октября и начнется в 17:30 по московскому времени.
Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Начало прямой трансляции – в 17:00.
«Спартак» располагается выше «Лестера» в турнирной таблице. Он проиграл «Легии», но победил «Наполи». У «Лестера» тоже есть поражение от «Легии», а с «Наполи» – ничья. Лидирует «Легия» с шестью очками.
Лига Европы: прогноз на матч «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года
Лига Европы: во сколько начало матча «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года
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