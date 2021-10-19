Лига Европы: во сколько начало матча «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года

«Спартак» сыграет дома с «Лестером» в третьем туре Лиги Европы. Матч состоится 20 октября и начнется в 17:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

«Спартак» не проигрывает уже четыре матча – три в РПЛ и один в Лиге Европы, когда обыграл «Наполи». За это время – три победы. Успех в Неаполе позволил занять второе место в группе после второго тура.

«Лестер» до игры со «Спартаком» победил 4:2 «МЮ». До этого англичане не могли победить в трех матчах – дважды 2:2 в АПЛ и поражение от «Легии».

Лига Европы: где смотреть матч «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига Европы: прогноз на матч «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года