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Лига Европы: во сколько начало матча «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года
7 часов назад
«Спартак» сыграет дома с «Лестером» в третьем туре Лиги Европы. Матч состоится 20 октября и начнется в 17:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
«Спартак» не проигрывает уже четыре матча – три в РПЛ и один в Лиге Европы, когда обыграл «Наполи». За это время – три победы. Успех в Неаполе позволил занять второе место в группе после второго тура.
«Лестер» до игры со «Спартаком» победил 4:2 «МЮ». До этого англичане не могли победить в трех матчах – дважды 2:2 в АПЛ и поражение от «Легии».
Лига Европы: где смотреть матч «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Лига Европы: прогноз на матч «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года
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