Лига Европы: прогноз на матч «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года
«Спартак» и «Лестер» сыграют в третьем туре Лиги Европы, матч пройдет в Москве 20 октября. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Спартака» – 4,8.
- Ничья – 3,72.
- Победа «Лестера» – 1,9.
У «Спартака» большие потери в атаке – не сыграют Промес и Понсе. В защите дисквалифицирован Кофрие. «Лестер» обойдется без травмированных Фофана и Ндиди.
У «Спартака» положительный баланс встреч с командами из Англии – девять побед при семи поражениях, хотя разница мячей 33:37. «Спартак» в своей истории выигрывал у «Арсенала», «Астон Виллы», «Блэкберна», «Ливерпуля» и «Лидса».
С «Тоттенхэмом» была ничья, с «Челси» – два поражения. «Лестер» станет восьмым английским соперником.
Лига Европы: во сколько начало матча «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года
Лига Европы: где смотреть матч «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция