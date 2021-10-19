Лига Европы: прогноз на матч «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года

«Спартак» и «Лестер» сыграют в третьем туре Лиги Европы, матч пройдет в Москве 20 октября. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Спартака» – 4,8.

Ничья – 3,72.

Победа «Лестера» – 1,9.

У «Спартака» большие потери в атаке – не сыграют Промес и Понсе. В защите дисквалифицирован Кофрие. «Лестер» обойдется без травмированных Фофана и Ндиди.

У «Спартака» положительный баланс встреч с командами из Англии – девять побед при семи поражениях, хотя разница мячей 33:37. «Спартак» в своей истории выигрывал у «Арсенала», «Астон Виллы», «Блэкберна», «Ливерпуля» и «Лидса».

С «Тоттенхэмом» была ничья, с «Челси» – два поражения. «Лестер» станет восьмым английским соперником.

Лига Европы: во сколько начало матча «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года

Лига Европы: где смотреть матч «Спартак» – «Лестер», 20 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция