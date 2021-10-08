Словакия
ЧМ-2022
Россия
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#Словакия #Россия #ЧМ-2022

Словакия за пять последних матчей победила только раз

5 часов назад

🇷🇺 Россия в Казани сыграет против 🇸🇰 Словакии в отборочном матче к ЧМ-2022. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Россия
-:-
Словакия

Словакия – единственная команда, которой Россия проиграла в отборочном турнире за шесть туров. За пять последних матчей словаки выиграли только один:

  • ✅ Кипр – 2:0
  • ❌ Хорватия – 0:1
  • 🤝 Словения – 1:1
  • ❌ Испания – 0:5
  • ❌ Швеция – 0:1

Перед седьмым туром Словакия занимает третье место в группе, Россия – вторая.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

Где смотреть матч Россия – Словакия

Прогноз на матч Россия – Словакия

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Источник:
Гол
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