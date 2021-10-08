Словакия за пять последних матчей победила только раз

Словакия – единственная команда, которой Россия проиграла в отборочном турнире за шесть туров. За пять последних матчей словаки выиграли только один:

✅ Кипр – 2:0

❌ Хорватия – 0:1

🤝 Словения – 1:1

❌ Испания – 0:5

❌ Швеция – 0:1

Перед седьмым туром Словакия занимает третье место в группе, Россия – вторая.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

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