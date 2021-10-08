Словакия
ЧМ-2022
Россия
Словакия за пять последних матчей победила только раз
5 часов назад
Словакия – единственная команда, которой Россия проиграла в отборочном турнире за шесть туров. За пять последних матчей словаки выиграли только один:
- ✅ Кипр – 2:0
- ❌ Хорватия – 0:1
- 🤝 Словения – 1:1
- ❌ Испания – 0:5
- ❌ Швеция – 0:1
Перед седьмым туром Словакия занимает третье место в группе, Россия – вторая.
Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022
Где смотреть матч Россия – Словакия
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