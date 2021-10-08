Россия
ЧМ-2022
Словакия
Единственное поражение России в отборе к ЧМ-2022 – от Словакии
4 часа назад
🇷🇺 Россия сыграет со 🇸🇰 Словакией в матче седьмого тура отбора к ЧМ-2022. Игра пройдет в Казани и начнется в 21:45 по московскому времени.
На данный момент Россия занимает второе место в группе Н. После шести туров она набрала 13 очков – столько же у Хорватии, которая идет выше по дополнительным показателям.
За шесть матчей Россия выиграла четыре раза и один раз сыграла вничью. Единственное поражение – от Словакии (1:2).
В официальных матчах Россия только раз побеждала Словакию – в 2011 году. Еще две победы были в товарищеских играх.
Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022
Где смотреть матч Россия – Словакия
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые