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#Россия #ЧМ-2022 #Словакия

Единственное поражение России в отборе к ЧМ-2022 – от Словакии

4 часа назад

🇷🇺 Россия сыграет со 🇸🇰 Словакией в матче седьмого тура отбора к ЧМ-2022. Игра пройдет в Казани и начнется в 21:45 по московскому времени.

На данный момент Россия занимает второе место в группе Н. После шести туров она набрала 13 очков – столько же у Хорватии, которая идет выше по дополнительным показателям.

За шесть матчей Россия выиграла четыре раза и один раз сыграла вничью. Единственное поражение – от Словакии (1:2).

В официальных матчах Россия только раз побеждала Словакию – в 2011 году. Еще две победы были в товарищеских играх.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

Где смотреть матч Россия – Словакия

Прогноз на матч Россия – Словакия

Россия
-:-
Словакия
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Источник:
Гол
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