Литвинов и Умяров – в старте «Спартака» на матч с «Наполи»

«Спартак» сыграет с «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Неаполе и начнется в 19:45 по московскому времени.

Российские клубы девять матчей подряд не побеждают итальянские в еврокубках. Последняя победа была в 2015 году

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Кофрие, Айртон, Умяров, Бакаев, Литвинов, Мозес, Промес, Понсе.

«Спартак» перед этим матчем занимает последнее место в группе С. В первом туре он проиграл «Легии».

«Спартак» и «Наполи» дважды играли друг с другом в 1990 году в Кубке чемпионов. Оба матча завершились со счетом 0:0.

Прогноз на матч «Наполи» – «Спартак»

Где смотреть матч «Наполи» – «Спартак»