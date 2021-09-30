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Литвинов и Умяров – в старте «Спартака» на матч с «Наполи»

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«Спартак» сыграет с «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Неаполе и начнется в 19:45 по московскому времени.

Российские клубы девять матчей подряд не побеждают итальянские в еврокубках. Последняя победа была в 2015 году

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Кофрие, Айртон, Умяров, Бакаев, Литвинов, Мозес, Промес, Понсе.

  • «Спартак» перед этим матчем занимает последнее место в группе С. В первом туре он проиграл «Легии».
  • «Спартак» и «Наполи» дважды играли друг с другом в 1990 году в Кубке чемпионов. Оба матча завершились со счетом 0:0.

Прогноз на матч «Наполи» – «Спартак»

Где смотреть матч «Наполи» – «Спартак»

Матч завершен
Наполи
Неаполь
Эльмас 1'
Осимхен 90'
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 55'
Игнатов 80'
Промес 90'
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Источник:
УЕФА
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