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#Лига чемпионов #ПСЖ #Манчестер Сити

«ПСЖ» впервые победил «Манчестер Сити». Месси забил дебютный гол

вчера, 23:55

Так было перед началом матча:

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Гуйе 8
Месси 74
2:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
  • Вратарь Джанлуиджи Доннарумма дебютировал в Лиге чемпионов и не пропустил.
  • Лионель Месси провел за «ПСЖ» второй матч в Лиге чемпионов и забил дебютный гол. На это ему понадобилось четыре игры.
  • Полузащитник Идрисса Гуйе забил в трех из четырех последних матчей «ПСЖ». Это больше, чем у Неймара и Месси в этом сезоне (2).

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В другом матче играли «РБ Лейпциг» и «Брюгге»:

Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Нкунку 5
1:2
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Ванакен 22
Ритс 41

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

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Источник:
Гол.ру
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