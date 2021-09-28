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«ПСЖ» впервые победил «Манчестер Сити». Месси забил дебютный гол
вчера, 23:55
- Вратарь Джанлуиджи Доннарумма дебютировал в Лиге чемпионов и не пропустил.
- Лионель Месси провел за «ПСЖ» второй матч в Лиге чемпионов и забил дебютный гол. На это ему понадобилось четыре игры.
- Полузащитник Идрисса Гуйе забил в трех из четырех последних матчей «ПСЖ». Это больше, чем у Неймара и Месси в этом сезоне (2).
Месси забил первый гол за «ПСЖ». Это его седьмой мяч командам Гвардиолы
В другом матче играли «РБ Лейпциг» и «Брюгге»:
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