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#Лига Европы #Локомотив #Марсель

Лига Европы: во сколько начало матча «Локомотив» – «Марсель», 16 сентября 2021 года

3 часа назад

«Локомотив» и «Марсель» встретятся в первом туре на групповом этапе Лиги Европы. Старт матча запланирован на 16 сентября в 19:45 по московскому времени.

«Локомотив» – один из лидеров сезона РПЛ. Клуб имеет 15 очков за семь матчей. Результаты: четыре победы, три ничьи, ноль поражений.

«Марсель» сыграл в Лиге 1 четыре матча, в которых набрал десять очков. Игра с «Ниццей» будет переиграна из-за поведения фанатов.

«Галатасарай» и «Лацио» – соперники «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Марсель»

Где смотреть матч «Локомотив» – «Марсель»

Локомотив
Москва
-:-
Марсель
Марсель
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Источник:
Гол.ру
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