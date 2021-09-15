Лига Европы: во сколько начало матча «Локомотив» – «Марсель», 16 сентября 2021 года

«Локомотив» и «Марсель» встретятся в первом туре на групповом этапе Лиги Европы. Старт матча запланирован на 16 сентября в 19:45 по московскому времени.

«Локомотив» – один из лидеров сезона РПЛ. Клуб имеет 15 очков за семь матчей. Результаты: четыре победы, три ничьи, ноль поражений.

«Марсель» сыграл в Лиге 1 четыре матча, в которых набрал десять очков. Игра с «Ниццей» будет переиграна из-за поведения фанатов.

«Галатасарай» и «Лацио» – соперники «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Марсель»

Где смотреть матч «Локомотив» – «Марсель»