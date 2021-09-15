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Лига Европы: во сколько начало матча «Локомотив» – «Марсель», 16 сентября 2021 года
3 часа назад
«Локомотив» и «Марсель» встретятся в первом туре на групповом этапе Лиги Европы. Старт матча запланирован на 16 сентября в 19:45 по московскому времени.
«Локомотив» – один из лидеров сезона РПЛ. Клуб имеет 15 очков за семь матчей. Результаты: четыре победы, три ничьи, ноль поражений.
«Марсель» сыграл в Лиге 1 четыре матча, в которых набрал десять очков. Игра с «Ниццей» будет переиграна из-за поведения фанатов.
«Галатасарай» и «Лацио» – соперники «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Марсель»
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