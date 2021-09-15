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#Лига Европы #Локомотив #Марсель

Лига Европы: прогноз на матч «Локомотив» – «Марсель», 16 сентября 2021 года

3 часа назад

«Локомотив» и «Марсель» сыграют в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч начнется 16 сентября в 19:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

  • Победа «Локомотива» – 3,35
  • Ничья – 3,75
  • Победа «Марселя» – 2,09

Единственное поражение «Локомотива» за этот сезон было в Суперкубке России. Тогда команда проиграла «Зениту» со счетом 0:3.

«Марсель» занимает третье место в чемпионате Франции. За четыре матча клуб набрал десять очков.

«Локомотив» и «Марсель» играют в группе вместе с «Галатасараем» и «Лацио».

Где смотреть матч «Локомотив» – «Марсель»

Локомотив
Москва
-:-
Марсель
Марсель
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Источник:
Гол.ру
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