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Лига Европы: прогноз на матч «Локомотив» – «Марсель», 16 сентября 2021 года
3 часа назад
«Локомотив» и «Марсель» сыграют в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч начнется 16 сентября в 19:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
- Победа «Локомотива» – 3,35
- Ничья – 3,75
- Победа «Марселя» – 2,09
Единственное поражение «Локомотива» за этот сезон было в Суперкубке России. Тогда команда проиграла «Зениту» со счетом 0:3.
«Марсель» занимает третье место в чемпионате Франции. За четыре матча клуб набрал десять очков.
«Локомотив» и «Марсель» играют в группе вместе с «Галатасараем» и «Лацио».
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