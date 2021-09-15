Лига Европы: прогноз на матч «Локомотив» – «Марсель», 16 сентября 2021 года

«Локомотив» и «Марсель» сыграют в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч начнется 16 сентября в 19:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

Победа «Локомотива» – 3,35

Ничья – 3,75

Победа «Марселя» – 2,09

Единственное поражение «Локомотива» за этот сезон было в Суперкубке России. Тогда команда проиграла «Зениту» со счетом 0:3.

«Марсель» занимает третье место в чемпионате Франции. За четыре матча клуб набрал десять очков.

«Локомотив» и «Марсель» играют в группе вместе с «Галатасараем» и «Лацио».

Где смотреть матч «Локомотив» – «Марсель»