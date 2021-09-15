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Лига Европы: где смотреть матч «Локомотив» – «Марсель», 16 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
3 часа назад
На групповом этапе Лиги Европы пройдет встреча «Локомотива» и «Марселя». Матч начнется 16 сентября в 19:45 по Москве. Это игра первого тура.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию этой игры. Она стартует в 19:30 по московскому времени. На канале «Матч Премьер» параллельно будет показываться онлайн всех матчей Лиги Европы.
Игру «Локомотива» и «Марселя» можно посмотреть по этой ссылке.
«Локомотив» ни разу не проиграл за семь матчей сезона РПЛ. «Марсель» набрал десять очков за четыре игры в Лиге 1. В группе с ними сыграют «Лацио» и «Галатасарай».
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