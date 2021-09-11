фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у мужчин, 11 сентября 2021 года
14 часов назад
11 и 12 сентября в Челябинске проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Они начнутся 11 сентября с ритм-танца у танцевальных дуэтов.
Мужская короткая программа начнется 11 сентября в 13:20 по московскому времени. Произвольную программу мужчины покажут на следующий день.
На контрольных прокатах не выставляются оценки, но судьи оценивают готовность фигуристов к сезону и их новые программы. Мероприятие в Челябинске пройдет со зрителями.
Где смотреть короткую программу у мужчин
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
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