фигурное катание
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#фигурное катание

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у мужчин, 11 сентября 2021 года

14 часов назад

11 и 12 сентября в Челябинске проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Они начнутся 11 сентября с ритм-танца у танцевальных дуэтов.

Мужская короткая программа начнется 11 сентября в 13:20 по московскому времени. Произвольную программу мужчины покажут на следующий день.

На контрольных прокатах не выставляются оценки, но судьи оценивают готовность фигуристов к сезону и их новые программы. Мероприятие в Челябинске пройдет со зрителями.

Состав участников у мужчин

Где смотреть короткую программу у мужчин

Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон

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Источник:
Гол.ру
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