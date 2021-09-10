Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть короткую программу у мужчин, 11 сентября 2021 года

Мужчины выступят в короткой программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Судьи не выставляют оценки на таком выступлении, но спортсмены представляют там новые программы.

Короткая программа у мужчин начнется 11 сентября в 13:20 по московскому времени. 12 сентября они покажут произвольные программы.

Первый канал – официальный вещатель соревнований по фигурному катанию. Канал покажет контрольные прокаты на официальном сайте. Трансляцию выступления мужчин можно посмотреть по этой ссылке.

Состав участников у мужчин