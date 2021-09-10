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#Криштиану Роналду #АПЛ #Ньюкасл #Манчестер Юнайтед

Где следить за дебютом Роналду в АПЛ: во сколько прямая трансляция матча «МЮ» – «Ньюкасл»

вчера, 17:09

Криштиану Роналду летом перешел в «МЮ» из «Ювентуса». Он подписал контракт по схеме «2+1».

Его первый матч в составе «МЮ» после возвращения в этот клуб запланирован на 11 сентября. Соперником станет «Ньюкасл». Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Правами на показ АПЛ в России владеет компания Okko. Игра будет транслироваться на ее платформе.

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что Роналду появится на поле. Но не уточнил, в какой именно момент.

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