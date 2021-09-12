Завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Контрольные прокаты фигуристов сборной России проходили в Челябинске на арене «Трактор». Они состоялись 11 и 12 сентября, в каждый из дней было по четыре вида.

В контрольных прокатах участвовали фигуристы из основного и резервного составов сборной России. Алина Загитова и Евгения Медведева не входят в эти списки на сезон-2021/22, поэтому их на мероприятии не было.

На контрольных прокатах фигуристы сборной России показывали новые программы. Некоторые из них сохранили варианты из прошлого сезона.

Это важно из-за Олимпиады-2022. Все участники контрольных прокатов – кандидаты в олимпийскую сборную. Ее окончательный состав определится после чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в декабре.

Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон